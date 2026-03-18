18 марта 2026 в 16:08

Политолог рассказал о последствиях иранского конфликта для США

Политолог Подберезкин: США придется долго восполнять арсенал после конфликта

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
США придется долго выполнять дорогостоящий военный арсенал после иранского конфликта, рассказал Readovka.News директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Он отметил, что за первые дни атаки Америка могла потратить более $20 млрд.

Политолог рассказал, что на производство суточного расхода ЗУР для систем Patriot у американского ВПК уходит около месяца. Он подчеркнул, что в первую очередь это касается радиолокационных станций, а также систем THAAD и Patriot.

Подберезкин рассказал, что из-за этого у США снижаются шансы на проведение наземной операции. Он отметил, что Иранская республика имеет обширную площадь и сложный горный ландшафт, что делает театр военных действий неудобным для США.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич рассказал, что США не сворачивают программу военной помощи Киеву даже в условиях проведения операции против Ирана. Он заверил, что Вашингтон продолжит передавать вооружение Киеву.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
