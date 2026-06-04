Лавров ответил на заявления Европы о подготовке к переговорам с Россией

Лавров ответил на заявления Европы о подготовке к переговорам с Россией Лавров назвал несерьезными заявления Европы о подготовке к переговорам с Россией

Заявления европейских политиков о желании вести диалог с Москвой не выглядят искренними, они упустили множество возможностей для этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic. По его словам, у ЕС был огромный шанс и он его провалил.

Там раздаются голоса: «Мы все-таки когда-то поговорим». Это все несерьезно. Они имели огромное количество шансов, и они все эти шансы провалили, — подчеркнул Лавров.

Ранее американские СМИ сообщали, что Германия, Великобритания и Франция совместно с Украиной работают над планом переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По информации источников, представители трех крупнейших экономик Европы обсуждали возможность проведения переговорного процесса.

Также Лавров удивился заявлениям госсекретаря США Марко Рубио в конгрессе о низких шансах на скорое завершение конфликта на Украине из-за якобы неготовности Москвы к уступкам. Министр напомнил, что Рубио присутствовал на переговорном процессе на Аляске в 2025 году.