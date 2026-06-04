Mash: Балуева обвинили в неуплате авторских отчислений за перевод пьесы

Telegram-канал Mash сообщил, что актера и народного артиста России Александра Балуева обвинили в невыплате авторских отчислений. По данным канала, конфликт длится уже более десяти лет.

В сообщении канала уточняется, что переводчица пьесы Ирина Прохорова, по которой Балуев поставил спектакль «Всем добрый вечер», не получила свою долю и договор с ней не был заключен, а в документах правообладателя пьесы указано, что спектакль создан на основе ее работы. В публикации канала говорится, что Прохорова требует 168 тыс. рублей за показы спектакля в Новосибирске и Новокузнецке в 2024 году, что составляет 6% от сборов.

По информации канала, судебные инстанции, включая Тверской суд и Мосгорсуд, поддержали Балуева: судьи отметили, что право на постановку спектакля по переводу и право на его показ — это разные вещи. По информации канала, Прохорова не согласилась с решением и готовит жалобу в Верховный суд.

Ранее бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов подал иск в суд с требованием отобрать у народного артиста РФ Филиппа Киркорова частный берег на Москве-реке площадью 4,2 тыс. квадратных метров. Предприниматель настаивает на признании сделки 2014 года недействительной, указывая на то, что береговая полоса должна быть общедоступной.