14 октября 2025 в 20:24

Россиянин хочет отсудить у Киркорова частный берег на Москве-реке

Mash: бизнесмен собирается отсудить у Киркорова частный берег на Москве-реке

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что бизнесмен Глеб Рыськов подал иск в Красногорский суд с требованием отобрать у певца Филиппа Киркорова частный берег на Москве-реке площадью 4,2 тыс. квадратных метров. Как сообщает источник, предприниматель настаивает на признании сделки 2014 года недействительной, указывая на то, что береговая полоса должна быть общедоступной.

В материале говорится, что истец указывает, что река является государственной собственностью, поэтому прилегающая территория не может находиться в частных руках. Летом 2025 года Рыськов планировал создать на этом месте благотворительный туристический проект, но столкнулся с запретом из-за прав собственности Киркорова.

Согласно информации источника, певец приобрел участок в ипотеку на 20 лет и до сих пор выплачивает кредит. За 11 лет владения на территории появились теннисный корт, несколько домиков и забор. Бизнесмен предлагает вместо этого создать современную общественную зону с пляжем, навесами и фуд-кортами.

Ранее адвокат Киркорова Роман Кузькин высказался об иске певца к каменщику на 10,9 млн. По его словам, у артиста «очень интересная позиция» по этой ситуации. Он обещал, что позже публично озвучит точку зрения своего известного доверителя и что это будет иметь большой резонанс, на всю страну.

