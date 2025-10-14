Адвокат Киркорова высказался об иске певца к каменщику на 10,9 млн Адвокат Киркорова Кузьмин об иске к каменщику: это будет очень серьезно

У певца Филиппа Киркорова «очень интересная позиция» по его иску к каменщику из Санкт-Петербурга Георгию Барановскому, сказал NEWS.ru адвокат артиста Роман Кузькин. Он обещал, что позже озвучит публично точку зрения своего известного доверителя и что это будет иметь большой резонанс, на всю страну.

Мы готовимся, нужно быть острожными в выражениях, мы очень ответственно подходим к делу. Мы сформулируем позицию, у моего доверителя будет очень интересная позиция. Предполагается, что это будет очень серьезно, на всю страну, — сказал адвокат.

Кузькин представляет интересы Киркорова, который подал иск к предпринимателю Барановскому. Бизнесмен отделывал мрамором его апартаменты в Филипповском переулке. Артист считает, что предприниматель провел работы некачественно и требует взыскать с него 10,9 млн рублей.

Ранее Барановский заявил, что может подать встречный иск против Киркорова. Между сторонами возник конфликт из-за работ, которые мастер выполнил в пентхаусе исполнителя. Барановский считает, что свою работу выполнил хорошо и взял за нее со своего заказчика ниже рыночной стоимости — 13 млн рублей вместо 30 млн рублей.