13 октября 2025 в 20:53

Каменщик Киркорова пригрозил поп-королю судебным иском

Каменщик Барановский заявил о желании подать встречный иск против Киркорова

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Каменщик из Санкт-Петербурга Георгий Барановский заявил, что может подать встречный иск против певца Филиппа Киркорова, передает «КП—Петербург». Между сторонами возник конфликт из-за работ, которые мастер выполнил в пентхаусе исполнителя.

Каменщик оформлял полы, лестницы, стены и колонны апартаментов поп-короля в центре Москвы. По словам Барановского, сначала Киркорова удовлетворил результат. Однако весной 2025 года певец подал иск на почти 11 млн рублей из-за якобы некачественной работы подрядчика. Мастер отверг обвинения и отметил, что на данный момент стороны проводят экспертизу. При этом Барановский заявил журналистам, что работу в пентхаусе переделали другие люди, но с браком.

Там швы с палец <…> Полы все в грязи, цементной пыли. Как можно мерить уровень, если под линейкой — комки раствора? Но в протоколе пишут, что у нас криво. <.> Мы из позиции добычи стали охотниками. Фактически загнали их в угол. Человек не может заехать в квартиру, продолжить работы не может, а договариваться не хотят. Если будут упираться — подам встречные иски на такую же сумму, — подчеркнул Барановский.

Ранее каменщик заявлял о намерении подготовить петицию против Киркорова. Мастер заявил, что высокое качество его работы готовы подтвердить 261 архитектор.

