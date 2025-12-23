В Германии опровергли миф о готовности России атаковать НАТО Министр обороны ФРГ Писториус не верит в сценарий нападения России на НАТО

Сценарий в котором Россия якобы может напасть на страны НАТО полностью исключен, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, которые передает газета Zeit, Москва якобы может использовать иную стратегию, направленную на внутренний раскол Альянса.

Я не верю в такой сценарий. (Российское руководство. — NEWS.ru) не стремится вести полномасштабную войну против НАТО, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Россия готова юридически зафиксировать, что не планирует нападения на страны Евросоюза и НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, у Москвы нет никаких «захватнических» планов, несмотря на заявления западных политиков.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.

Кроме того, директор Второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Болгария превратилась в один из ключевых восточных плацдармов НАТО для подготовки к возможному конфликту с Россией. По его словам, размещение военной инфраструктуры на болгарской территории создает для этой страны дополнительные угрозы.