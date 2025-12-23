Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 02:55

В Германии опровергли миф о готовности России атаковать НАТО

Министр обороны ФРГ Писториус не верит в сценарий нападения России на НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сценарий в котором Россия якобы может напасть на страны НАТО полностью исключен, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, которые передает газета Zeit, Москва якобы может использовать иную стратегию, направленную на внутренний раскол Альянса.

Я не верю в такой сценарий. (Российское руководство. — NEWS.ru) не стремится вести полномасштабную войну против НАТО, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Россия готова юридически зафиксировать, что не планирует нападения на страны Евросоюза и НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, у Москвы нет никаких «захватнических» планов, несмотря на заявления западных политиков.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.

Кроме того, директор Второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Болгария превратилась в один из ключевых восточных плацдармов НАТО для подготовки к возможному конфликту с Россией. По его словам, размещение военной инфраструктуры на болгарской территории создает для этой страны дополнительные угрозы.

Германия
НАТО
Россия
Борис Писториус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Крупный штраф»: названы места, откуда нельзя запускать салюты
Патрушев в двух словах охарактеризовал Россию как торгового партнера
Бьем по мостам, перемалываем технику: РФ не даст ЕС поставлять ВСУ оружие
В Германии опровергли миф о готовности России атаковать НАТО
SHOT сообщил о новой атаке ВСУ на российский город
Путин и Пиотровский раскрыли Пашиняну секрет Александровской колонны
Карбонара из доставки стала причиной массового отравления в Подмосковье
Кобахидзе рассказал о политике Грузии в отношении России
Названа самая частая причина смертей из-за алкоголя на Новый год
Росавиация объяснила приостановку полетов в трех аэропортах Кавказа
Зеленский запустил реформу праздничных дней на Украине
Учеба или отдых: как не превратить новогодние каникулы в стресс для ребенка
Захарова отреагировала на слова Каллас о суверенитете Дании
Резяпов поддержал идею Шадаева о бесплатных курсах для бойцов СВО
«Дух Анкориджа»: Песков рассказал о контактах Дмитриева с Уиткоффом
Снова схема Долиной? Врач требует вернуть 4 проданные квартиры: подробности
В МИД РФ прокомментировали информацию о российском посольстве в Венесуэле
Фаза Луны сегодня, 23 декабря: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
В Алеппо приостановили работу госучреждений и школ
«Инициатива убита»: на Западе отреагировали на слова Зеленского
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.