В МИД России высказались о гарантиях безопасности для ЕС и НАТО

В МИД России высказались о гарантиях безопасности для ЕС и НАТО Рябков: Россия готова юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО

Россия готова юридически зафиксировать, что не планирует нападения на страны Евросоюза и НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, сказанным в ходе дискуссии клуба «Валдай», у Москвы нет никаких «захватнических» планов, несмотря на заявления западных политиков.

Мы, разумеется, не собираемся нападать на страны ЕС и НАТО. Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели, — сказал замминистра.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.

Кроме того, директор Второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Болгария превратилась в один из ключевых восточных плацдармов НАТО для подготовки к возможному конфликту с Россией. По его словам, размещение военной инфраструктуры на болгарской территории создает для этой страны дополнительные угрозы.