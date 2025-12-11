Лавров рассказал, какие гарантии Россия готова дать НАТО и ЕС

Россия готова зафиксировать юридически гарантии ненападения на Североатлантический альянс и Евросоюз на взаимной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На посольском «круглом столе» по тематике урегулирования ситуации, который транслировался на странице министерства во «ВКонтакте», дипломат подчеркнул, что у Москвы нет деструктивных планов в отношении Запада.

Мы не вынашиваем, президент [России Владимир Путин] об этом четко сказал, никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии. Разумеется, на коллективной, взаимной основе, — подчеркнул Лавров.

Ранее дипломат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский жизненно заинтересован в затягивании конфликта в собственной стране. Для украинского главы это стало вопросом политического и физического выживания, констатировал глава МИД РФ.

До этого Лавров сообщил, что предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые специальный посланник президента США Дональда Трамп Стив Уиткофф привез в Москву, содержат в том числе пункт о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы. По его словам, президент России Владимир Путин также ознакомился с данными предложениями.