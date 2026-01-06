Атака США на Венесуэлу
Евросоюз без поддержки США не способен вести долгое противостояние с Россией, заявили в издании The Economist. Аналитики отметили, что Европа исчерпает свои боевые возможности за несколько недель.

Даже теоретические размышления о победе натовских сил без американских войск начинаются с признания того, что Европа в состоянии вести лишь короткую войну, но никак не затяжную, — отметили в The Economist.

Ранее в издании Berliner Zeitung заявили, что специальная военная операция России на Украине оказалась серьезным испытанием для Европейского союза. Журналисты отметили, что громкие и напыщенные заявления европейских лидеров не принесли ожидаемого эффекта.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой антироссийского курса Евросоюза. По его словам, Брюссель готов зайти слишком далеко в своей политике, рискуя переступить опасную черту. Основной причиной он назвал «ненависть к России», которая, как считает политик, доминирует в решениях ЕС. Глава словацкого правительства заявил, что действия Евросоюза ведут его к краю пропасти.

