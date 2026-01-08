Американский сенатор наметил новые цели для США в Латинской Америке Сенатор США Скотт пообещал изменить ситуацию на Кубе и в Никарагуа

После Венесуэлы США «поправят дела» на Кубе и в Никарагуа, заявил американский сенатор Рик Скотт. По его словам, которые передает Fox Business, демократия в этих местах возвращается.

Это начало изменений в Венесуэле, потом мы поправим дела на Кубе, в Никарагуа, в следующем году в Колумбии будет новый президент. Демократия возвращается на это полушарие, — заявил Скотт.

Ранее администрация американского лидера Дональда Трампа выдвинула четыре требования к временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Среди них борьба с наркотрафиком, высылка агентов, враждебных США, остановка поставок нефти в страны, соперничающие с Вашингтоном, и проведение свободных выборов. В конечном итоге администрация Трампа также надеется на отставку Родригес. Точные временные рамки для выполнения этих условий не определены.

Кроме того, бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Кубе следует серьезно побеспокоиться за свое будущее после военной операции в Венесуэле, проведенной армией США. По его словам, энергетическая сеть страны находится в нестабильном положении. Петреус также обратил внимание, что в последние месяцы на Кубе часто отключалось электричество.