Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 18:15

Ветеран ЦРУ назвал следующую цель Трампа после Венесуэлы

Экс-глава ЦРУ Петреус призвал Кубу побеспокоиться за свое будущее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Кубе следует серьезно побеспокоиться за свое будущее после военной операции в Венесуэле, проведенной армией США, такое мнение в интервью новостному порталу The Pioneer высказал бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус. По его словам, энергетическая сеть страны находится в нестабильном положении. Петреус также обратил внимание, что в последние месяцы на Кубе часто отключалось электричество.

Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации. Если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, страна окажется в ситуации, которая будет еще тяжелее. <...> Стране следует серьезно побеспокоиться за свое будущее, — убежден ветеран ЦРУ.

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что Мексика заняла первое место среди экспортеров нефти на Кубу по результатам 2025 года, опередив Венесуэлу. Согласно отчету, Мексика ежедневно поставляла на Кубу 12,3 тыс. баррелей нефти, что составило 44% от общего объема кубинского импорта. Это на 56% больше, чем в 2024 году.

США
Дональд Трамп
Куба
Венесуэла
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дочистили квартиру»: Наталья Штурм стала жертвой ограбления в Европе
Выпавший снег парализовал поезда в Нидерландах
Европейская страна призналась в помощи США при захвате танкера «Маринера»
Раскрыты главные «тренды» в атаках ВСУ на Россию в 2025 году
В Минпромторге рассказали о блокировке опасных товаров на кассах
Украинцы резко потеряли доверие к НАТО и США
Туристку едва не «намотало» на столб горнолыжной трассы
Флаг Украины сняли со здания правительства Чехии
Рождественский гусь с яблоками и медом: сочный и ароматный
Американский лидер усомнился в надежности НАТО
Утка с черносливом: аромат Рождества в каждом кусочке
Ветеран ЦРУ назвал следующую цель Трампа после Венесуэлы
«Не имеет права»: в Минтрансе РФ высказались о задержании судна «Маринера»
Минтранс России обвинил США в нарушении Конвенции ООН
Трамп уверен, что НАТО не напугает Россию и Китай в случае выхода США
Раскрыты подробности отравления юных регбистов в Сочи
Минтранс раскрыл подробности захвата танкера «Маринера»
Новые «Воронины», смерть мужа, помощь СВО: как живет Анна Фроловцева
Во Франции посоветовали США прекратить игры в оккупантов
В МВД назвали три излюбленных способа мошенников выманивать деньги
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.