Ветеран ЦРУ назвал следующую цель Трампа после Венесуэлы

Кубе следует серьезно побеспокоиться за свое будущее после военной операции в Венесуэле, проведенной армией США, такое мнение в интервью новостному порталу The Pioneer высказал бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус. По его словам, энергетическая сеть страны находится в нестабильном положении. Петреус также обратил внимание, что в последние месяцы на Кубе часто отключалось электричество.

Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации. Если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, страна окажется в ситуации, которая будет еще тяжелее. <...> Стране следует серьезно побеспокоиться за свое будущее, — убежден ветеран ЦРУ.

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что Мексика заняла первое место среди экспортеров нефти на Кубу по результатам 2025 года, опередив Венесуэлу. Согласно отчету, Мексика ежедневно поставляла на Кубу 12,3 тыс. баррелей нефти, что составило 44% от общего объема кубинского импорта. Это на 56% больше, чем в 2024 году.