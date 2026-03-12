Кремль начнет публиковать брифинги Пескова Песков сообщил, что Кремль будет публиковать брифинги с его участием

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Кремль по возможности начнет публиковать в соцсетях ежедневные брифинги с его участием. Других подробностей о новом формате политик не привел.

По мере возможности будем практиковать, — коротко объяснил нововведение Песков.

Ранее он заявил, что единственным способом для мессенджера Telegram продолжить работу РФ без ограничений является выполнение законов страны. Ради сохранения российской аудитории руководству платформы придется найти компромисс с регулирующими органами и найти приемлемый вариант сотрудничества.

До этого Песков обратил внимание, что Россия в настоящий момент имеет дело с вражескими социальными сетями как на пространстве СНГ, так и во всем мире. Он пояснил, что эти платформы находятся «на вершине конкурентности», однако российской стороне нужно «работать в этом направлении».

Дмитрий Песков также отметил, что попытки ВСУ нанести удары по компрессорным станциям «Турецкого потока» и «Голубого потока» показывают истинную сущность Киева. По его словам, особенно это заметно в период мирового энергетического кризиса.