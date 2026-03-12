Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 06:13

Кремль начнет публиковать брифинги Пескова

Песков сообщил, что Кремль будет публиковать брифинги с его участием

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Кремль по возможности начнет публиковать в соцсетях ежедневные брифинги с его участием. Других подробностей о новом формате политик не привел.

По мере возможности будем практиковать, — коротко объяснил нововведение Песков.

Ранее он заявил, что единственным способом для мессенджера Telegram продолжить работу РФ без ограничений является выполнение законов страны. Ради сохранения российской аудитории руководству платформы придется найти компромисс с регулирующими органами и найти приемлемый вариант сотрудничества.

До этого Песков обратил внимание, что Россия в настоящий момент имеет дело с вражескими социальными сетями как на пространстве СНГ, так и во всем мире. Он пояснил, что эти платформы находятся «на вершине конкурентности», однако российской стороне нужно «работать в этом направлении».

Дмитрий Песков также отметил, что попытки ВСУ нанести удары по компрессорным станциям «Турецкого потока» и «Голубого потока» показывают истинную сущность Киева. По его словам, особенно это заметно в период мирового энергетического кризиса.

брифинги
Дмитрий Песков
Россия
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 80 БПЛА
Минобороны раскрыло число сбитых над Россией дронов
Российская нефтебаза загорелась из-за падения обломков БПЛА
Авиационный колледж в Иране попал в центр противостояния
Забитый ракетами подземный город в Иране попал на видео
Россия выдаст стране ЕС одного из самых разыскиваемых преступников
Составлен список артистов, которые могут русифицировать свои псевдонимы
Застрявшим в Дубае девушкам предложили подработку
Врач назвала простые способы меньше болеть ОРВИ весной
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего планировать летний отдых
Три развода, отказ от Голливуда, звездная болезнь: где сейчас Климова
Раскрыты планы ВС РФ при наступлении на реке Клевень
Цена нефти Brent вновь перевалила за психологическую отметку
Кремль начнет публиковать брифинги Пескова
Иностранные наемники внезапно исчезли из Херсона
Центрбанк объяснил процесс проверки лимита карт у россиян
Налоговый вычет на детей в 2026-м: кому положен, как рассчитать и получить
В РФ предложили ограничить доступ к «Википедии» из-за распространения лжи
«Здесь есть доктор?»: участник митинга сорвал выступление Трампа обмороком
Побережье Черного моря посетил космический гость
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.