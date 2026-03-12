Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 07:25

Минобрнауки обратилось к участникам проекта реформы высшего образования

Участники проекта реформы высшего образования обновят программы к апрелю

Валерий Фальков Валерий Фальков Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Участники пилотного проекта по реформе высшего образования в России должны обновить свои образовательные программы до 1 апреля 2026 года, заявил глава Минобрнауки страны Валерий Фальков. При этом, по его словам, которые приводят «Вести», 17 вузов, которые только вошли в этот проект, решили с 2026 года полностью набирать весь первый курс уже по новым программам.

Именно эти университеты, новые 17, которые вошли в пилотный проект, учитывая те права, которые им предоставлены, возможности, которые у них появились, будут реализовывать эти новые программы начиная с 2026 года. Я имею в виду не только пересобранные у себя, но и те, которых вообще раньше не было, — отметил он.

Ранее министр заявил, что повышение доступности и качества высшего образования в субъектах РФ является ключевой задачей Министерства науки. Фальков указал, что традиционно высокий уровень подготовки специалистов наблюдается в столице, поэтому особое внимание уделяется региональным вузам.

Также президент РФ Владимир Путин поручил улучшить качество подготовки учителей начальной школы. В рамках этого поручения планируется увеличение количества часов на изучение русского языка и литературы. Правительство РФ и Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка получили соответствующие задачи.

