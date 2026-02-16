Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 14:07

Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ

Фальков предложил отменить бакалавриат и специалитет в пользу единой системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на lll Форуме негосударственного образования, заявил о необходимости перехода к единой системе высшего образования, которая заменит существующее разделение на бакалавриат и специалитет. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, бессмысленный спор о том, что лучше, пора прекратить и сосредоточиться на реальных потребностях экономики.

Мы предлагаем уйти от бессмысленного сопоставления и спора, что лучше: бакалавриат или специалитет. Надо перейти к одному полноценному уровню профессионального образования — высшему образованию с разными сроками обучения в зависимости от сложности вида человеческой деятельности, в зависимости от профессии и потребности рынка труда, — заявил он.

По словам министра, срок обучения должен зависеть от сложности профессии и запросов работодателей. Например, для туриндустрии достаточно четырех лет, тогда как подготовка квалифицированного инженера требует не менее пяти-пяти с половиной лет, что соответствует мировой практике.

Отдельное внимание министр уделил реформе магистратуры. По его мнению, этот уровень образования требует серьезного пересмотра. Ведомство предлагает выделить три типа магистратуры: исследовательскую, профессиональную и управленческую. При этом доступ к первым двум должен быть ограничен профильным образованием и профессиональным экзаменом.

Сегодня в любую магистратуру можно поступить с любым образованием. Хорошо ли это? Я вам прямо скажу: конечно, нет, — подчеркнул Фальков.

Среди содержательных изменений глава Минобрнауки назвал укрепление фундаментальной составляющей образовательных программ в виде введения так называемого фундаментального ядра, повышение практикоориентированности и пересмотр федеральных государственных стандартов. Новый подход к стандартам будет включать общую социогуманитарную часть для всей страны, единую фундаментальную профессиональную часть в рамках укрупненных групп специальностей и вариативную профессиональную часть, учитывающую потребности конкретных отраслей, университетов и работодателей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ включить в программы школьных олимпиад и конкурсов задачи, которые будут способствовать развитию у участников навыков работы в команде. Поручение должно быть выполнено к 1 сентября 2026 года.

минобранауки
Россия
Валерий Фальков
высшее образование
реформы
вузы
