Севастополь частично лишился электроэнергии

Часть потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты лишилась электроэнергии, написал в Telegram-канале мэр Севастополя Михаил Развожаев. Он добавил, что сейчас «Севастопольэнерго» проводит аварийно-восстановительные работы. О времени восстановления электроснабжения Развожаев пообещал сообщить дополнительно.

На воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа. Из-за этого сейчас нет электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты, — уточнил градоначальник.

Ранее в Сети появилось видео с атакованной ВСУ пятиэтажкой в Севастополе. На записи были видны многочисленные обломки обшивки фасада и осколки, разбросанные по улице, а также разрушенные балконы и выбитые окна. Большинству жильцов пришлось уехать к родственникам.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ стали чаще атаковать Крым, стремясь напомнить о себе на фоне переключения внимания США на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, такие удары имеют для Киева сакральное значение. ВСУ уже и раньше совершали такие атаки.