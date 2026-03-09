Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 22:28

Севастополь частично лишился электроэнергии

Развожаев: причиной частичного блэкаута в Севастополе стала поломка на линии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Часть потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты лишилась электроэнергии, написал в Telegram-канале мэр Севастополя Михаил Развожаев. Он добавил, что сейчас «Севастопольэнерго» проводит аварийно-восстановительные работы. О времени восстановления электроснабжения Развожаев пообещал сообщить дополнительно.

На воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа. Из-за этого сейчас нет электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты, — уточнил градоначальник.

Ранее в Сети появилось видео с атакованной ВСУ пятиэтажкой в Севастополе. На записи были видны многочисленные обломки обшивки фасада и осколки, разбросанные по улице, а также разрушенные балконы и выбитые окна. Большинству жильцов пришлось уехать к родственникам.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ стали чаще атаковать Крым, стремясь напомнить о себе на фоне переключения внимания США на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, такие удары имеют для Киева сакральное значение. ВСУ уже и раньше совершали такие атаки.

