06 марта 2026 в 12:10

Военэксперт назвал причину массированной атаки беспилотников ВСУ на Крым

Военэксперт Дандыкин: ВСУ чаще атакуют Крым из-за конфликта на Ближнем Востоке

ВС Украины
Вооруженные силы Украины стали чаще атаковать Крым, стремясь напомнить о себе на фоне переключения внимания США на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такие удары имеют для Киева сакральное значение, о чем свидетельствует в частности история с изображением полуострова на олимпийской форме украинских спортсменов.

Удары по Севастополю — это принципиальный вопрос для Украины. Они даже нарисовали Крым на своей олимпийской форме, которую пришлось переделывать. ВСУ решили бить по полуострову и, в частности, по Севастополю. Этот город имеет для них бандеровское сакральное значение. ВСУ уже и раньше совершали такие атаки, но в этот раз беспилотников было слишком много. Допускаю, что это может быть связано с тем, что фокус внимания США на Израиле и Иране, и Украине захотелось напомнить о себе, — пояснил Дандыкин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над российскими регионами. В частности, 56 дронов уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.

