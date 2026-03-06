Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 12:07

Святыня попала под удар во время атаки ВСУ на Севастополь

Беспилотники ВСУ повредили православный храм во время атаки на Севастополь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Севастополе в результате ночной атаки ВСУ пострадала церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова, пишет Telegram-канал Mash на волне. По его информации, на храм упали фрагменты украинского беспилотника.

В материале говорится, что осколки повредили входную группу и оконный проем. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что пятиэтажный дом получил сильные повреждения при атаке ВСУ на Севастополь. По его словам, БПЛА сбили, он рухнул рядом со зданием. Сбитый БПЛА, упавший рядом с жилым домом, был начинен взрывчаткой и поражающими металлическими шариками. Губернатор также рассказал, что всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших.

Позже в Сети появилось видео с атакованной ВСУ пятиэтажкой в Севастополе. На записи видно многочисленные обломки обшивки фасада и осколки, разбросанные по улице, а также разрушенные балконы и выбитые окна. По информации источника, большинству жильцов пришлось уехать к родственникам.

Россия
Крым
Севастополь
атаки ВСУ
храмы
