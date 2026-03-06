Зимняя Олимпиада — 2026
Глава РФПИ опроверг сообщения об отставке

Дмитриев назвал фейком слухи об отставке с поста спецпредставителя президента

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения об отставке с должности спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству. В соцсети Х он подчеркнул, что фейковые новости поступают от людей, которые не ценят правду.

Нет. Много фейковых новостей от людей, которые не ценят правду, — сообщил Дмитриев.

Ранее Роскомнадзор заявил, что сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, может использоваться для распространения недостоверных сведений. В пресс-службе ведомства призвали критически относиться к данным с этой платформы.

До этого начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин сообщил, что фейки в отношении России распространяют с целью дестабилизации внутриполитической обстановки. Он добавил, что эксперты центра находятся на переднем рубеже информационного противостояния.

