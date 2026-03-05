РКН обвинил популярный у россиян сервис в распространении фейков РКН обвинил Downdetector в распространении ложной информации

Роскомнадзор заявил, что сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, может использоваться для распространения недостоверных сведений, передает «Газета.Ru». В пресс-службе ведомства призвали журналистов критически относиться к данным с этой платформы.

Обращаем внимание СМИ, что сервис Detector404.ru (Downdetector. — NEWS.ru) не является достоверным источником информации и может использоваться для вброса фейков, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше сидеть в интернете на фоне блокировок РКН. Согласно статистике, темпы медиапотребления в Сети за январь — февраль снизились на 3%, в среднем до менее чем пяти часов. Причиной стало снижение активности пользователей на платформе YouTube.

До этого стало известно, что информационные ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке. Вредоносные серверы располагались преимущественно на территории РФ, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах. В РКН уточнили, что на ресурсы ведомства идет мультивекторная атака, в том числе с имитацией действий пользователей.