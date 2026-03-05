Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:08

Необычную кальянную накрыли в российском городе

В Петербурге за сбыт наркотиков задержана администратор кальян-бара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге задержали 54-летнюю администратора кальян-бара, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале. Против нее заведено уголовное дело.

В ходе обыска в баре был обнаружен контейнер с мефедроном массой 4,13 грамма. Также изъято 24 пакета с порошкообразным веществом общим весом около 30 граммов — их направят на дополнительное исследование. Помимо этого, правоохранители конфисковали четыре газовых баллона с закисью азота, 380,5 тыс. рублей, $300 (23,3 тыс. рублей) и €100 (9 тыс. рублей), электронные весы, упаковочные материалы и мобильные телефоны.

Тем временем глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в России почти на 20% сократилось число совершенных в состоянии наркотического опьянения преступлений. Также зафиксировано снижение числа совершивших противоправные действия наркопотребителей.

Ранее неадекватный мужчина пытался прорваться в детский сад в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В связи с произошедшим родители малышей пожаловались на отсутствие в учреждении четкого пропускного режима.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Санкт-Петербург
происшествия
кальянная
наркотики
