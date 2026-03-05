«Это не индульгенция»: Тимуру Иванову отказали в отправке в зону СВО Суд Москвы отказал Тимуру Иванову в просьбе отправить его в зону СВО

Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову в просьбе отправить его в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции. Отмечается, что Иванов неоднократно обращался в военкоматы с таким прошением, однако ему отказывали. В конечном счете он решил подать к ним иск.

Суд встал на сторону военных комиссариатов и признал их действия законными. В пресс-службе судов подчеркнули, что возможность искупить свою вину и встать на защиту Родины, отправившись в зону СВО — это привилегия, доступная не каждому.

Возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО — это привилегия, а не индульгенция, — говорится в сообщении.

Ранее Иванов обратился с соответствующей просьбой к Мещанскому суду Москвы по видео-конференц-связи. Бывший замминистра, отбывающий наказание за растрату и вывод крупной суммы средств из банка «Интеркоммерц», попросил отправить его на военную службу в зону СВО и таким образом «осуществить его права».