Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 13:06

«Это не индульгенция»: Тимуру Иванову отказали в отправке в зону СВО

Суд Москвы отказал Тимуру Иванову в просьбе отправить его в зону СВО

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову в просьбе отправить его в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции. Отмечается, что Иванов неоднократно обращался в военкоматы с таким прошением, однако ему отказывали. В конечном счете он решил подать к ним иск.

Суд встал на сторону военных комиссариатов и признал их действия законными. В пресс-службе судов подчеркнули, что возможность искупить свою вину и встать на защиту Родины, отправившись в зону СВО — это привилегия, доступная не каждому.

Возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО — это привилегия, а не индульгенция, — говорится в сообщении.

Ранее Иванов обратился с соответствующей просьбой к Мещанскому суду Москвы по видео-конференц-связи. Бывший замминистра, отбывающий наказание за растрату и вывод крупной суммы средств из банка «Интеркоммерц», попросил отправить его на военную службу в зону СВО и таким образом «осуществить его права».

Тимур Иванов
решения
суды
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вражеские дроны атаковали приграничное село
Одна проблема поставила под угрозу переговоры по Украине
Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Нефтяной кризис толкнул ЕС к неожиданному решению по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.