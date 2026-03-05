«Дух Анкориджа» испаряется: детали переговоров по Украине, уступки России

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал детали переговоров по Украине. Правда ли договоренности на Аляске подразумевают уступки России, а «дух Анкориджа» испаряется?

Правда ли «дух Анкориджа» испаряется

«Дух Анкориджа» исчезает, однако это не главное достижение переговоров, прошедших на Аляске, заявил Лавров в ходе заседания 11-го посольского круглого стола в Москве.

«Не участвующие [в переговорах] аналитики <...> начинают задавать вопросы: „А чем эти переговоры могут закончиться?“ Говорят, что разрушен „дух Анкориджа“. В Анкоридже дух был далеко не самым главным, дух — это атмосфера, она была товарищеская, конструктивная, но дух испаряется», — сказал министр.

По словам главы российского МИД, главное достижение переговоров на Аляске — конкретное понимание, достигнутое на основе предложений, внесенных президентом США Дональдом Трампом и его командой переговорщиков.

Каковы детали переговоров, уступки России

Россия приняла предложения американской стороны, подчеркнул Лавров. Именно они являются точкой отсчета на переговорах с Украиной. После контактов в Анкоридже украинцы и европейцы попытались переписать понимания, достигнутые на Аляске, — это также отмечают и в США, сказал министр.

«Президент России Владимир Путин не раз комментировал, что предложения мы приняли, в том числе те аспекты предложений, которые для нас являются уже серьезным компромиссом», — подчеркнул Лавров.

Агентство Reuters писало, что согласованная Путиным и Трампом «формула Анкориджа» подразумевает передачу контроля над всей территорией Донбасса России. Именно из этого постулата исходит Москва на текущих переговорах по Украине. Также, по заявлению западной прессы, договоренности подразумевают заморозку линии фронта — эту деталь Кремль неоднократно исключал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь не стал раскрывать содержание «формулы Анкориджа». Он заявил, что Кремль находит это нецелесообразным.

«Мы не хотим публично вдаваться в детали положений, которые обсуждаются. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Есть также другие нюансы», — сказал Песков.

Сергей Лавров заявил, что Россия подходит к переговорному процессу по Украине профессионально, избегая утечек информации, которые могут ввести в заблуждение.

«[Мы] избегаем публичных спекуляций», — подчеркнул Лавров.

Некоторые пользователи Сети после публичных заявлений министра сделали заключение: «Лавров вскрыл всю подноготную переговоров по Украине».

Что может сохранить «дух Анкориджа»

«Дух Анкориджа» могли бы сохранить только реально подписанные соглашения двух государств, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко.

«Из школьного курса физики известно, что газообразные соединения очень неустойчивы. И если их не перевести в какое-то иное качество, жидкое или твердое, то надеяться на то, что они будут стабильны, достаточно наивно. Тем более, я так понимаю, дух Анкориджа как-то был еще и территориально локализован. Поэтому если соглашения и обсуждения не претворяются в какое-то конкретное действие или шаг, то с этим всегда есть проблемы. Я думаю, что главная сложность — это то, что предварительные обсуждения в Анкоридже ни во что не вылились», — считает Минченко.

Существуют ли гарантии безопасности Киеву

Сергей Лавров заявил, что российская сторона не могла отклонить или одобрить западные гарантии безопасности Украине: Москва их даже не видела.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что тема гарантий безопасности Украине продолжает оставаться в повестке дня. Так он прокомментировал заявление главы офиса украинского лидера Кирилла Буданова, что Россия согласилась на американские гарантии безопасности.

Месяцем ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что документы по гарантиям безопасности готовы.

