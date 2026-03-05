Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:12

В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников

Набиуллина: платформа «Антидроп» может заработать во второй половине 2027 года

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Платформа «Антидроп», предназначенная для борьбы с мошенническими переводами, может начать работу в 2027 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством регулятора. По ее словам, в ЦБ хотели бы запустить систему как можно быстрее, однако сроки зависят от двух ключевых факторов, передает ТАСС.

Во-первых, отметила она, необходимо вступление в силу изменений в законодательстве, предложения по которым уже подготовлены. Во-вторых, важна техническая готовность самой платформы — работа над ней уже началась, разработали функциональные требования, не дожидаясь принятия законов.

Пока мы ориентируемся, когда может все заработать, по нашей оценке, это вторая половина 2027 года, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что в основе работы «Антидропа» будет лежать алгоритм анализа больших данных. Система станет собирать информацию из различных источников: платежные данные, карточные операции, переводы через СБП, а также внутрибанковские трансакции. Объединение этих сведений даст банкам эффективный инструмент для выявления и блокировки подозрительных операций.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, направленный на профилактику и пресечение действий мошенников. Документ предусматривает введение ограничений на количество банковских карт: не более пяти в одном банке и до 20 во всех кредитных организациях.

Россия
Центробанк РФ
Эльвира Набиуллина
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, что грозит экс-замминистра обороны Цаликову
«Носят ради шутки»: Лисовец назвал забытый в России стиль
Mash насчитал у экс-замминистра обороны Цаликова имущества на 1 млрд рублей
Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.