В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников Набиуллина: платформа «Антидроп» может заработать во второй половине 2027 года

Платформа «Антидроп», предназначенная для борьбы с мошенническими переводами, может начать работу в 2027 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством регулятора. По ее словам, в ЦБ хотели бы запустить систему как можно быстрее, однако сроки зависят от двух ключевых факторов, передает ТАСС.

Во-первых, отметила она, необходимо вступление в силу изменений в законодательстве, предложения по которым уже подготовлены. Во-вторых, важна техническая готовность самой платформы — работа над ней уже началась, разработали функциональные требования, не дожидаясь принятия законов.

Пока мы ориентируемся, когда может все заработать, по нашей оценке, это вторая половина 2027 года, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что в основе работы «Антидропа» будет лежать алгоритм анализа больших данных. Система станет собирать информацию из различных источников: платежные данные, карточные операции, переводы через СБП, а также внутрибанковские трансакции. Объединение этих сведений даст банкам эффективный инструмент для выявления и блокировки подозрительных операций.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, направленный на профилактику и пресечение действий мошенников. Документ предусматривает введение ограничений на количество банковских карт: не более пяти в одном банке и до 20 во всех кредитных организациях.