Депутаты одобрили новый пакет законов против мошенников

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал новый пакет законов для борьбы с мошенниками, передает РИА Новости. Проект рекомендовали принять в первом чтении.

В новом законе предлагаются дополнительные меры против посредников, которые помогают выводить украденные деньги. Также банки, возможно, будут обязаны лучше защищать свои сайты и приложения от вирусов.

Кроме того, может быть ограничено количество банковских карт на одного человека, а международные звонки будут помечены специальной маркировкой. Связь между банками и операторами связи станет лучше для быстрого реагирования на аферы.

Законопроект также уточняет правила смены паролей на «Госуслугах». Кроме того, сайты-обманщики и сайты с вирусами можно будет блокировать без решения суда. Как отмечается в документах, эти меры помогут лучше защищать людей, особенно пожилых и других уязвимых граждан, от киберпреступлений.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявлял, что в России могут ввести возмещение ущерба жертвам мошенников в случаях, если будет доказано, что банк не предпринял мер для защиты денежного перевода. Парламентарии намерены рассмотреть соответствующие поправки в первом чтении на ближайшем заседании.