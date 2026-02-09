В России придумали, как поддержать жертв телефонных мошенников

В России могут ввести возмещение ущерба жертвам телефонных мошенников в случаях, если будет доказано, что банк не предпринял мер для защиты денежного перевода, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Боярского. Парламентарии намерены рассмотреть соответствующие поправки в первом чтении на ближайшем заседании.

Согласно инициативе, правительство создаст подробный закрытый перечень критериев для определения вызова как мошеннического, уточнил Боярский. Он добавил, что по законопроекту банки обяжут компенсировать ущерб в случаях несвоевременного выполнения антифрод-мер.

Если финансовая организация выполнила все требования к безопасности, однако клиент все равно перевел деньги или снял и отдал их дропперу, он не получит возмещения. По словам депутата, в Госдуме планируют распространить финансовую ответственность не только на банки, но и на операторов связи.

Ранее сообщалось, что наиболее популярными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах» и замена счетчика в квартире. Кроме того, аферисты стали чаще обманывать людей с помощью схемы онлайн-собеседований для трудоустройства.