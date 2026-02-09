Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 10:07

В России придумали, как поддержать жертв телефонных мошенников

Депутат Боярский: жертвам телефонных мошенников хотят возмещать ущерб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России могут ввести возмещение ущерба жертвам телефонных мошенников в случаях, если будет доказано, что банк не предпринял мер для защиты денежного перевода, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Боярского. Парламентарии намерены рассмотреть соответствующие поправки в первом чтении на ближайшем заседании.

Согласно инициативе, правительство создаст подробный закрытый перечень критериев для определения вызова как мошеннического, уточнил Боярский. Он добавил, что по законопроекту банки обяжут компенсировать ущерб в случаях несвоевременного выполнения антифрод-мер.

Если финансовая организация выполнила все требования к безопасности, однако клиент все равно перевел деньги или снял и отдал их дропперу, он не получит возмещения. По словам депутата, в Госдуме планируют распространить финансовую ответственность не только на банки, но и на операторов связи.

Ранее сообщалось, что наиболее популярными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах» и замена счетчика в квартире. Кроме того, аферисты стали чаще обманывать людей с помощью схемы онлайн-собеседований для трудоустройства.

мошенники
банки
депутаты
киберпреступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР узнали, что Запад вновь нацелился на Белоруссию
Разведка узнала о планах Запада ослабить связку Минска и Москвы
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.