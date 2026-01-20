Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 09:08

Названы самые популярные мошеннические схемы 2025 года

Взлом «Госуслуг» стал одной из самых популярных схем мошенников в 2025 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Наиболее популярными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах», замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование для трудоустройства, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мобильного оператора. Злоумышленники отправляют клиенту СМС или электронное письмо. В сообщении говорится, что аккаунт на «Госуслугах» якобы взломан, и требуется срочно связаться со специалистами по указанному номеру. Затем напуганная жертва сама звонит аферистам. В результате манипуляций она выдает конфиденциальные данные или называет код. Он позволяет получить доступ к аккаунту.

Еще одной легендой стала история о замене счетчика. Аферист звонит якобы от имени управляющей компании. Он сообщает клиенту, что у того проблема со счетчиками. Мошенник говорит, что нужно срочно передать показания через бота в мессенджере. Также он может предложить договориться с мастером о визите для поверки или воспользоваться правом на бесплатную замену счетчика, чтобы не потерять место в очереди. После того как обманутый клиент называет звонящему код или активирует бота, в игру вступают сообщники. Они представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сообщники предлагают помочь перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Третьей распространенной схемой стало фейковое онлайн-собеседование на работу. Мошенник звонит человеку, который ищет работу. Он предлагает ему встретиться онлайн, чтобы обсудить перспективную вакансию. Во время разговора потенциальную жертву просят включить демонстрацию экрана. Как объясняют специалисты, далее следует либо установка вредоносного программного обеспечения, либо отправка кода. Этот код оказывается виден в демонстрационном режиме.

Ранее пожилой житель Тюмени передал курьеру более килограмма золота, став жертвой мошенников. Злоумышленники связались с пенсионером по телефону. Они представились сотрудниками правоохранительных органов. Общая стоимость украденного у мужчины драгоценного металла достигла 14,8 млн рублей.

