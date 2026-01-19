Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота В Тюмени пенсионер передал курьеру мошенников золото на 14,8 млн рублей

Житель Тюмени стал жертвой мошенников и передал курьеру больше килограмма золота, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Злоумышленники связались с пенсионером по телефону и выдали себя за сотрудников правоохранительных органов. Общая стоимость украденного у него драгоценного металла составила 14,8 млн рублей.

Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионера, представились ему сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили его обменять хранившиеся в банке сбережения на золото, — говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально у мужчины не было золота, мошенники убедили его обменять более 14,8 млн рублей на драгоценный металл. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

