19 января 2026 в 18:32

Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота

В Тюмени пенсионер передал курьеру мошенников золото на 14,8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Тюмени стал жертвой мошенников и передал курьеру больше килограмма золота, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Злоумышленники связались с пенсионером по телефону и выдали себя за сотрудников правоохранительных органов. Общая стоимость украденного у него драгоценного металла составила 14,8 млн рублей.

Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионера, представились ему сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили его обменять хранившиеся в банке сбережения на золото, — говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально у мужчины не было золота, мошенники убедили его обменять более 14,8 млн рублей на драгоценный металл. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сети появились кадры, как в Москве 24-летняя девушка по указанию мошенников подожгла петарды под инкассаторской машиной на закрытой парковке. Один из сотрудников вовремя заметил возгорание. Он вытащил горящую упаковку из-под машины и потушил огонь. Подозреваемую задержали и поместили под домашний арест.

Тюмень
Тюменская область
телефонные мошенники
мошенники
пенсионеры
кражи
золото
