19 января 2026 в 13:29

Поджог машины инкассаторов с помощью петард в Москве попал на видео

Появились кадры, как девушка в Москве подожгла петарды под машиной инкассаторов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Появились кадры, как в Москве девушка по указанию мошенников подожгла петарды под инкассаторской машиной на закрытой парковке. Как передает пресс-служба МВД, происшествие случилось на Дубининской улице.

24-летняя злоумышленница проникла на охраняемую территорию, положила петарды под автомобиль, подожгла их и скрылась. Один из сотрудников вовремя заметил возгорание. Он вытащил горящую упаковку из-под машины и потушил огонь. Подозреваемую впоследствии задержали и поместили под домашний арест. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток по указанию телефонных мошенников поджег кинозал в одном из московских торговых центров. Суд избрал для несовершеннолетнего меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие установило, что 13 ноября подросток познакомился в соцсети с девушкой и отправил ей свои координаты для встречи. Вскоре с ним связался неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что подросток якобы нарушил закон, передав персональные данные третьим лицам.

Также в Новосибирской области задержали трех несовершеннолетних по делу о поджоге релейных шкафов. Одному из них в качестве меры пресечения избрали заключение под стражу, а двоим — домашний арест. Происшествие случилось в декабре прошлого года. Тогда молодые люди по указанию неизвестного лица подожгли оборудование на перегоне между станциями Тебисская и Кирзинская Западно-Сибирской железной дороги.

