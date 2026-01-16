Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 11:26

Подростка отправили под домашний арест за поджог кинозала в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В отношении подростка, который осенью 2025 года по указанию телефонных мошенников поджег кинозал в одном из торговых центров Москвы, расследуется уголовное дело, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Суд избрал для несовершеннолетнего меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в покушении на умышленное повреждение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), — сказала она.

Как установило следствие, 13 ноября подросток после знакомства с девушкой в социальной сети направил ей данные о своем местоположении для выбора места встречи. Вскоре с ним связался неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что несовершеннолетний якобы нарушил закон, передав персональные данные третьим лицам.

Находясь под психологическим давлением и постоянно поддерживая связь со злоумышленником, подросток выполнял его указания. Он показал по видеосвязи свое жилище, полагая, что участвует в следственных действиях, сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее денежные средства.

Кроме того, по указанию неизвестных подросток принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров Москвы и поджег ее зажигалкой. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин заявил, что в России в 2025 году задержали свыше 300 человек по подозрению в диверсиях на транспортной инфраструктуре. При этом, по его словам, половина задержанных — дети.

