В Германии спародировали «ворующих» людей сотрудников ТЦК

Немецкие пожарные жестко высмеяли методы работы украинских ТЦК

В немецком городе Имменштадт пожарные устроили инсценировку насильственной мобилизации, аналогичную методам, которые используют ТЦК (аналог военкомата) на Украине, видеозапись появилась в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). На кадрах видно, как команда пожарных на микроавтобусе подъезжает к человеку и затем погружает его в микроавтобус. После этого они сообщают мужчине о вербовке в свои ряды.

В Имменштадте сейчас пропадают люди. <…> Их последний раз видели совершенно ни о чем не подозревающими на полностью экипированных пожарных машинах, — говорится в описании к ролику.

Многие пользователи соцсетей заметили, что сцена напоминает принудительную мобилизацию на Украине. Однако авторы видео не стали делать явных параллелей с этим событием.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске мужчина скончался в больнице после избиения сотрудниками ТЦК. Родственники обратились в полицию. По данным близких, после задержания он получил серьезные травмы, включая переломы и черепно-мозговую травму. Медики не смогли спасти его. ТЦК не прокомментировал инцидент.

Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу
«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин
Стало известно, как иранцы встретили новость о гибели Лариджани
Премьеру Японии предрекли серьезный разговор с Трампом из-за Ирана
«Перхоть собирал»: историк объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона
Лерчек рассказала о своем состоянии после начала курса лечения
Дачников предупредили о штрафе за неиспользование участка по назначению
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

