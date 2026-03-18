В Германии спародировали «ворующих» людей сотрудников ТЦК

В немецком городе Имменштадт пожарные устроили инсценировку насильственной мобилизации, аналогичную методам, которые используют ТЦК (аналог военкомата) на Украине, видеозапись появилась в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). На кадрах видно, как команда пожарных на микроавтобусе подъезжает к человеку и затем погружает его в микроавтобус. После этого они сообщают мужчине о вербовке в свои ряды.

В Имменштадте сейчас пропадают люди. <…> Их последний раз видели совершенно ни о чем не подозревающими на полностью экипированных пожарных машинах, — говорится в описании к ролику.

Многие пользователи соцсетей заметили, что сцена напоминает принудительную мобилизацию на Украине. Однако авторы видео не стали делать явных параллелей с этим событием.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске мужчина скончался в больнице после избиения сотрудниками ТЦК. Родственники обратились в полицию. По данным близких, после задержания он получил серьезные травмы, включая переломы и черепно-мозговую травму. Медики не смогли спасти его. ТЦК не прокомментировал инцидент.