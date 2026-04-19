Экс-президент Болгарии лидирует на парламентских выборах Партия экс-президента Радева на выборах в Болгарии набрала до 38,9% голосов

Партия «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом Руменом Радевым лидирует на парламентских выборах, передает агентство БТА. Данные экзитпола показывают уверенное преимущество новой политической силы.

Согласно данным экзитпола от компании Alpha Research, «Прогрессивная Болгария» получает 37,5%, — говорится в сообщении.

Согласно опросу от компании Market Links, партия набирает 38,9%. Второе место занимает коалиция ГЕРБ-СДС с 16,2%, третье — ПП-ДБ с 14,3%. Партия «Движение за права и свободы» набирает 8,4%, «Возрождение» — 4,9%, а коалиция «Болгарская социалистическая партия — Объединенные левые» — 4,1%.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Евросоюз опасается победы Радева на парламентских выборах в Болгарии из-за возможного изменения его позиции по отношениям с Россией. При этом эксперт не ожидал резкой смены внешнеполитического курса Софии в случае прихода политика к власти.

Кортунов отметил, что многие европейские политики начали сомневаться в правильности конфронтации с Россией и осознавать контрпродуктивность такого курса. Усиление скептицизма в ЕС вылилось в появление кандидатов, предлагающих изменения в этих подходах, особенно на Балканах, где экономическое положение оказалось сложнее, чем на севере Европы.