Россиянам назвали дату индексации пенсий

Ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим россиянам запланирован на 1 августа 2026 года, рассказала ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова. Индексация пройдет 1 октября.

До конца года работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсии, а военных — индексация пенсий, получаемых в рамках государственного пенсионного обеспечения, — отметила она.

По словам эксперта, с 1 августа проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий. Следующая индексация планируется 1 октября и касается военных пенсионеров. Их размер выплат сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок, напомнила Финогенова. По ее словам, коэффициент может измениться.

Индексация страховых пенсий уже прошла с 1 января, ее размер составил 7,6%. В дальнейшем индексация будет проводиться дважды в год, а именно с 1 февраля и с 1 апреля.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что блогеры, которые буду вносить страховые взносы в Социальный фонд, могут рассчитывать на пенсию от 13,8 до 43,7 тыс. рублей в месяц. Размер выплат напрямую зависит от суммы отчислений и продолжительности стажа.