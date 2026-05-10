Пушилин оценил, насколько близка Украина к массовым протестам

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «пружина» народного недовольства на Украине пока не достигла уровня, способного привести к массовым протестам, передает ТАСС. Он отметил, что социально экономическая ситуация и вопросы прав человека создают напряжение, но его недостаточно для восстания.

Я сейчас, к сожалению, вижу, что такие восстания пока что маловероятны. Исключать бы я их не исключал, но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься, даже при всей сложности, не только с нарушением прав человека на Украине, но и сложностью экономической ситуации, которая не настолько критична, допустим, которая могла бы вызвать определенного рода протесты, — заявил Пушилин.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов политолог Алексей Ярошенко сообщил, что протесты на Украине против сотрудников территориальных центров комплектования станут массовым явлением. По его словам, за последние полгода число таких случаев неуклонно растет. Он отметил, что люди, пытающиеся отбить своих сограждан, на деле выступают против политического режима.