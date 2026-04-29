Стало известно, какой масштаб могут набрать протесты украинцев против ТЦК

29 апреля 2026 в 14:40

Политолог Ярошенко: протесты на Украине против ТЦК станут массовым явлением

Протесты на Украине против сотрудников территориальных центров комплектования станут массовым явлением, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, за последние полгода число таких случаев неуклонно растет. Он отметил, что люди, пытающиеся отбить своих сограждан, на деле выступают против политического режима.

Вероятность сплочения украинцев против представителей ТЦК крайне высокая. За последние полгода мы увидели, что случаев протеста против сотрудников территориальных центров комплектования все больше. ТЦК — это просто механизм, и люди, которые выступают против этого и пытаются отбить своих сограждан, на самом деле выступают против всего киевского режима. Политический протест на Украине рано или поздно произойдет. Появятся силы, которые правильно расставят акценты и скажут, что беспредел ТЦК напрямую связан с линией правящей элиты Киева, которая преследует террористические и антинародные интересы. Диверсии против украинской милиции и ТЦК уже есть, и этот процесс будет увеличиваться, — сказал Ярошенко.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области возле села Струмок мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования и ударил двоих ножом в шею. После этого он повредил служебный автомобиль и нанес удар военкому гаечным ключом по предплечью. Подозреваемым оказался 29-летний мужчина, его уже задержали.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
