Мужчина порезал ножом шеи двух сотрудников ТЦК

В Черновицкой области возле села Струмок мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и ударил двоих ножом в шею, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры. После этого он повредил служебный автомобиль и нанес удар военкому гаечным ключом по предплечью. Подозреваемым оказался 29-летний мужчина, его уже задержали.

20 апреля <...> во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (одному 33 года, другому 51 год) возник конфликт. В ходе спора подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в участок шеи, — уточнили в ведомстве.

Ранее на Волыни сотрудники ТЦК сбросили с крыши местного жителя. На опубликованных кадрах видно, как между пострадавшим и военкомом завязалась драка. После оба рухнули вниз, где на помощь сотруднику ТЦК пришел коллега. Они схватили украинца за руки и потащили его по земле.

Также руководителей Одесского областного и Пересыпского районного ТЦК отстранили от должностей в связи с задержанием военкомов. Украинские сухопутные войска сообщили, что по факту инцидента было начато служебное расследование.