Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 12:35

Мужчина порезал ножом шеи двух сотрудников ТЦК

В Черновицкой области украинец нанес удары ножом в шею двум сотрудникам ТЦК

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Черновицкой области возле села Струмок мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и ударил двоих ножом в шею, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры. После этого он повредил служебный автомобиль и нанес удар военкому гаечным ключом по предплечью. Подозреваемым оказался 29-летний мужчина, его уже задержали.

20 апреля <...> во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (одному 33 года, другому 51 год) возник конфликт. В ходе спора подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в участок шеи, — уточнили в ведомстве.

Ранее на Волыни сотрудники ТЦК сбросили с крыши местного жителя. На опубликованных кадрах видно, как между пострадавшим и военкомом завязалась драка. После оба рухнули вниз, где на помощь сотруднику ТЦК пришел коллега. Они схватили украинца за руки и потащили его по земле.

Также руководителей Одесского областного и Пересыпского районного ТЦК отстранили от должностей в связи с задержанием военкомов. Украинские сухопутные войска сообщили, что по факту инцидента было начато служебное расследование.

Европа
Украина
ТЦК
мобилизации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.