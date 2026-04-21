В одесских ТЦК полетели головы после инцидента с военкомами В Одессе отстранили двух глав ТЦК из-за задержания военкомов

Руководителей Одесского областного и Пересыпского районного территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) отстранили от должностей в связи с задержанием военкомов, сообщают украинские Сухопутные войска. По факту инцидента начато служебное расследование.

Ранее в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины применили оружие при задержании работников территориальных центров комплектования. На видеозаписях с места событий видно, как прибывшие силовики задерживают военкомов, после чего укладывают их на землю.

До этого в Ровно сотрудники ТЦК силой задержали местного жителя. Военные применили против него слезоточивый газ. Несколько мужчин в форме перекрыли дорогу автомобилю, а затем распылили газ через окно. Задержанного вытащили из машины, избили и насильно посадили в микроавтобус ТЦК.

Прежде бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что на улицах Украины из-за мобилизации царит ужас. Все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы как можно скорее добиться мира.