СБУ в Одессе со стрельбой задержала сотрудников ТЦК и уложила их на землю

СБУ в Одессе со стрельбой задержала сотрудников ТЦК и уложила их на землю

В Одессе представители Службы безопасности Украины со стрельбой провели задержания сотрудников территориальных центров комплектования, сообщает «Страна.ua». Подробности происшествия пока не известны.

На кадрах с места происшествия можно увидеть, как военкомов скручивают прибывшие силовики. Затем их укладывают на землю.

Ранее в Ровно сотрудники ТЦК силой задержали местного жителя. Военные применили против него слезоточивый газ. Несколько мужчин в форме перекрыли дорогу автомобилю, а затем распылили газ через окно. Задержанного вытащили из машины, избили и насильно посадили в микроавтобус ТЦК.

До этого бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что на улицах Украины из-за мобилизации царит ужас. Ве, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы как можно скорее добиться мира. Так Мендель прокомментировала очередной случай насильственной мобилизации.

До этого военкор Евгений Поддубный отмечал, что рядовым жителям Украины не у кого искать защиты от ТЦК и полиции. Он привел в пример неудачную попытку ТЦК мобилизовать мужчину, которая закончилась стрельбой.