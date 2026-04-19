«Чудовищная норма»: военкор указал на поведение полиции на Украине Военкор Поддубный: рядовым украинцам не у кого искать защиты

Рядовым жителям Украины не у кого искать защиты от ТЦК и полиции, написал в своем канале в MAX военкор ИС «Вести» Герой России Евгений Поддубный. Он привел в пример неудачную попытку ТЦК мобилизовать мужчину, окончившуюся стрельбой.

Не сумев вытащить человека из машины, стрелять вслед, надеясь, что шальная пуля настигнет жертву, — это чудовищная, но норма для украинских силовиков. Там и ТЦК, и полиция. Искать защиты рядовым украинцам по сути не у кого, — заявил он.

Ранее депутат Рады Роман Костенко отметил, что на Украине ТЦК переименуют в «Офис призыва» или «Офис комплектования». По его словам, власти пытаются разделить функции военкоматов, выделив социальную составляющую и функцию призыва в разные структуры. При этом полиция не горит желанием перенимать на себя часть обязанностей ТЦК.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что украинские спецслужбы не допустят проведения акций протеста против действий сотрудников территориальных центров комплектования, поскольку любые попытки организовать массовое недовольство будут быстро пресечены.