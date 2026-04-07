Экс-нардеп объяснил, почему украинцы не митингуют из-за жестокости ТЦК

Разведка Украины не даст пройти митингам против жестокости сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), так как любые попытки организовать системный протест будут мгновенно подавлены, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, не стоит питать иллюзий о массовом характере народного возмущения, поскольку противник действует жестко и профессионально.

Как бы нам не хотелось думать, но протесты на Украине против ТЦК не приобретут массовый характер народного возмущения и сопротивления. Есть определенные эмоциональные вспышки, когда у кого-то конкретно сдали нервы, а так там и контрразведка работает. Она мгновенно ликвидирует любого, кто попытается придать этому явлению системность. Поэтому не надо питать себя какими-то иллюзиями, что сейчас мы увидим серьезное партизанское движение или народный бунт. Если бы была возможность, то такое произошло. В концлагерях тоже бывали попытки мятежей, но их подавляли. Тоже самое на Украине. Не надо недооценивать противника, мы имеем дело с очень хитрым, коварным и озлобленным врагом, — сказал Марков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что гражданская война на Украине может вспыхнуть в любой момент из-за раскола в обществе по вопросам мобилизации, религии и языка. По его словам, методы работы ТЦК уже достигли критической отметки, а претензии граждан друг к другу и к власти накопились огромные.