Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 13:39

Экс-нардеп объяснил, почему украинцы не митингуют из-за жестокости ТЦК

Экс-депутат Рады Марков: разведка Украины не даст пройти митингам против ТЦК

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Разведка Украины не даст пройти митингам против жестокости сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), так как любые попытки организовать системный протест будут мгновенно подавлены, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, не стоит питать иллюзий о массовом характере народного возмущения, поскольку противник действует жестко и профессионально.

Как бы нам не хотелось думать, но протесты на Украине против ТЦК не приобретут массовый характер народного возмущения и сопротивления. Есть определенные эмоциональные вспышки, когда у кого-то конкретно сдали нервы, а так там и контрразведка работает. Она мгновенно ликвидирует любого, кто попытается придать этому явлению системность. Поэтому не надо питать себя какими-то иллюзиями, что сейчас мы увидим серьезное партизанское движение или народный бунт. Если бы была возможность, то такое произошло. В концлагерях тоже бывали попытки мятежей, но их подавляли. Тоже самое на Украине. Не надо недооценивать противника, мы имеем дело с очень хитрым, коварным и озлобленным врагом, — сказал Марков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что гражданская война на Украине может вспыхнуть в любой момент из-за раскола в обществе по вопросам мобилизации, религии и языка. По его словам, методы работы ТЦК уже достигли критической отметки, а претензии граждан друг к другу и к власти накопились огромные.

Европа
Украина
ТЦК
митинги
Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Раскрыт хитрый план демократов США с отставкой Хегсета
У российского чиновника изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей
Супруги едва не погибли в машине при атаке дрона ВСУ в приграничье
Конкурирующие IT-гиганты объединились ради борьбы с общим врагом
Военэксперт ответил, чем грозит Сырскому потеря Константиновки
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.