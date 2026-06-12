Похищение лидера Кубы: что сделают с Трампом, когда эта затея провалится

В Пентагоне напомнили о планах США на Кубу. Глава американского «министерства войны» Пит Хегсет открыто пригрозил похищением президенту Острова свободы Мигелю Диасу-Канелю по венесуэльскому сценарию. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, почему эта операция станет для Дональда Трампа политическим самоубийством и не решит «кубинскую проблему» Вашингтона.

Что в Пентагоне сказали о Кубе

Пит Хегсет на встрече с журналистами заявил, что США рассматривают возможность похищения или ликвидации президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в рамках операции, аналогичной той, что прошла в Венесуэле в начале 2026 года.

«Все, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа — предлагать варианты разного масштаба в зависимости от того, в каком направлении захочет двигаться верховный главнокомандующий, президент Соединенных Штатов», — подчеркнул министр.

Усиление давления на Кубу стало одним из ключевых пунктов внешней политики Трампа во время его второго президентского срока. В январе Минюст США ввел персональные санкции против семьи Рауля Кастро. Также в адрес бывшего кубинского лидера выдвинули обвинения по делу 1996 года об убийстве четырех американских граждан. Если Кастро подпадет под юрисдикцию Штатов, ему может грозить смертная казнь.

Пит Хегсет Фото: AdMedia/Global Look Press

При этом американские власти последовательно усиливают санкции против Кубы еще с 2019 года. В 2020-м США отменили все чартерные рейсы на остров, а Трамп прямо заявил: если республика не сменит государственный строй, то подвергнется «недружественному захвату».

На этом фоне угрозы Хегсета в адрес Диаса-Канеля звучат вполне правдоподобно — тем более у Штатов уже есть опыт подобных акций. И по большому счету операция против Кубы уже должна была начаться, однако провести ее помешала ближневосточная авантюра Трампа. Сейчас ВС США втянуты в конфликт, конца которому не видно. Кажется, страна впервые с 30-х годов XX века столкнулась с проблемой нехватки военных ресурсов и не может себе позволить вести две войны одновременно.

Что общего у Кубы и Ирана

Кстати, у Кубы с Ираном больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Как и в Исламской Республике, местное население, силовики и политики весьма идейно заряжены — и хотя идеология у этих стран разная, приверженность ей находится приблизительно на одном уровне, как и ненависть к Штатам.

Здесь снова стоит вспомнить Венесуэлу. Операция по захвату Николаса Мадуро прошла успешно для Вашингтона потому, что президента Боливарианской Республики предали его ближайшее окружение и охрана. Причем сдали почти все — кроме кубинского подразделения, которое и полегло в полном составе, защищая эль-президенте.

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес во время захвата Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Кубе, конечно, есть коррупция, как и везде. Вот только в случаях, когда угроза исходит от США, она Вашингтону вряд ли поможет: американцы в глазах кубинцев — идейные враги, которые мучают Остров свободы десятилетиями.

Кроме того, если судить по официальным заявлениям кубинского руководства, Гавана готова к любым сценариям столкновения со Штатами. В начале мая Диас-Канель официально заявил о «беспрецедентном уровне» американской угрозы и пообещал: его страна «ни при каких условиях не капитулирует».

Поэтому, если даже предположить полномасштабное вторжение Штатов на Кубу, эта история окажется долгой и изматывающей и вполне способна будет ударить по репутации Вашингтона примерно так же, как сейчас бьет операция против Ирана.

Зачем США кубинская авантюра

Но зачем вообще Хегсет снова поднял «кубинский вопрос»? Первое и самое очевидное, что приходит на ум, — чтобы показать urbi et orbi, что Штаты еще о-го-го и могут действовать по всему миру, защищая или продвигая свои интересы. Второй момент — американская власть наверняка хотела бы переключить внимание общественности с провальной иранской авантюры на иные экспансионистские планы.

До промежуточных выборов в конгресс, где Трамп наверняка окажется без республиканского большинства, уже меньше полугода. Электорату нужно продемонстрировать, что Америка — это сила, которая, несмотря на временные «досадные проволочки», еще явит себя миру и возьмет за горло всех врагов. Тем более в Латиноамериканском регионе, который традиционно расценивается американцами как «задний двор», а Куба — как соринка в глазу, ну, или заноза понятно где.

Военнослужащие США Фото: Shutterstock/FOTODOM

По факту же полноценного военного вторжения на Кубу в ближайшее время ожидать не стоит. По крайней мере, пока у Штатов не возникнет ясность в конфликте с Ираном. В противном случае это будет чистое безумие и максимально оригинальный способ политического самоубийства Дональда Трампа.

Если же говорить о локальной спецоперации по захвату президента Кубы, то успех ее также представляется весьма сомнительным. И даже в случае насильственной экстрадиции Диаса-Канеля на территорию США с последующим публичным судом и прочими «карами небесными» в самой Кубе это мало что поменяет. Скорее наоборот — только усилит желание кубинцев противостоять Штатам в режиме «победа или смерть».

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