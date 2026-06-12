Похищение лидера Кубы: что сделают с Трампом, когда эта затея провалится

В Пентагоне напомнили о планах США на Кубу. Глава американского «министерства войны» Пит Хегсет открыто пригрозил похищением президенту Острова свободы Мигелю Диасу-Канелю по венесуэльскому сценарию. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, почему эта операция станет для Дональда Трампа политическим самоубийством и не решит «кубинскую проблему» Вашингтона.
Что в Пентагоне сказали о Кубе
Пит Хегсет на встрече с журналистами заявил, что США рассматривают возможность похищения или ликвидации президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в рамках операции, аналогичной той, что прошла в Венесуэле в начале 2026 года.
«Все, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа — предлагать варианты разного масштаба в зависимости от того, в каком направлении захочет двигаться верховный главнокомандующий, президент Соединенных Штатов», — подчеркнул министр.
Усиление давления на Кубу стало одним из ключевых пунктов внешней политики Трампа во время его второго президентского срока. В январе Минюст США ввел персональные санкции против семьи Рауля Кастро. Также в адрес бывшего кубинского лидера выдвинули обвинения по делу 1996 года об убийстве четырех американских граждан. Если Кастро подпадет под юрисдикцию Штатов, ему может грозить смертная казнь.
При этом американские власти последовательно усиливают санкции против Кубы еще с 2019 года. В 2020-м США отменили все чартерные рейсы на остров, а Трамп прямо заявил: если республика не сменит государственный строй, то подвергнется «недружественному захвату».
На этом фоне угрозы Хегсета в адрес Диаса-Канеля звучат вполне правдоподобно — тем более у Штатов уже есть опыт подобных акций. И по большому счету операция против Кубы уже должна была начаться, однако провести ее помешала ближневосточная авантюра Трампа. Сейчас ВС США втянуты в конфликт, конца которому не видно. Кажется, страна впервые с 30-х годов XX века столкнулась с проблемой нехватки военных ресурсов и не может себе позволить вести две войны одновременно.
Что общего у Кубы и Ирана
Кстати, у Кубы с Ираном больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Как и в Исламской Республике, местное население, силовики и политики весьма идейно заряжены — и хотя идеология у этих стран разная, приверженность ей находится приблизительно на одном уровне, как и ненависть к Штатам.
Здесь снова стоит вспомнить Венесуэлу. Операция по захвату Николаса Мадуро прошла успешно для Вашингтона потому, что президента Боливарианской Республики предали его ближайшее окружение и охрана. Причем сдали почти все — кроме кубинского подразделения, которое и полегло в полном составе, защищая эль-президенте.
На Кубе, конечно, есть коррупция, как и везде. Вот только в случаях, когда угроза исходит от США, она Вашингтону вряд ли поможет: американцы в глазах кубинцев — идейные враги, которые мучают Остров свободы десятилетиями.
Кроме того, если судить по официальным заявлениям кубинского руководства, Гавана готова к любым сценариям столкновения со Штатами. В начале мая Диас-Канель официально заявил о «беспрецедентном уровне» американской угрозы и пообещал: его страна «ни при каких условиях не капитулирует».
Поэтому, если даже предположить полномасштабное вторжение Штатов на Кубу, эта история окажется долгой и изматывающей и вполне способна будет ударить по репутации Вашингтона примерно так же, как сейчас бьет операция против Ирана.
Зачем США кубинская авантюра
Но зачем вообще Хегсет снова поднял «кубинский вопрос»? Первое и самое очевидное, что приходит на ум, — чтобы показать urbi et orbi, что Штаты еще о-го-го и могут действовать по всему миру, защищая или продвигая свои интересы. Второй момент — американская власть наверняка хотела бы переключить внимание общественности с провальной иранской авантюры на иные экспансионистские планы.
До промежуточных выборов в конгресс, где Трамп наверняка окажется без республиканского большинства, уже меньше полугода. Электорату нужно продемонстрировать, что Америка — это сила, которая, несмотря на временные «досадные проволочки», еще явит себя миру и возьмет за горло всех врагов. Тем более в Латиноамериканском регионе, который традиционно расценивается американцами как «задний двор», а Куба — как соринка в глазу, ну, или заноза понятно где.
По факту же полноценного военного вторжения на Кубу в ближайшее время ожидать не стоит. По крайней мере, пока у Штатов не возникнет ясность в конфликте с Ираном. В противном случае это будет чистое безумие и максимально оригинальный способ политического самоубийства Дональда Трампа.
Если же говорить о локальной спецоперации по захвату президента Кубы, то успех ее также представляется весьма сомнительным. И даже в случае насильственной экстрадиции Диаса-Канеля на территорию США с последующим публичным судом и прочими «карами небесными» в самой Кубе это мало что поменяет. Скорее наоборот — только усилит желание кубинцев противостоять Штатам в режиме «победа или смерть».
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