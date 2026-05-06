В Персидском заливе снова готовятся к войне: когда США ударят по Ирану

Несколько наземных объектов и танкер ОАЭ в Ормузском проливе подверглись обстрелам. Власти Эмиратов обвинили в атаках Иран, однако Тегеран отрицает свою причастность к случившемуся. При этом два торговых судна Исламской Республики попали под удары ВС США, а Вашингтон намерен отправить в акваторию группировку из 15 тысяч военнослужащих, авиацию и эсминцы с управляемыми ракетами. Что сейчас происходит в регионе Персидского залива и стоит ли ждать нового раунда ближневосточного конфликта — в материале NEWS.ru.

Что происходит на Ближнем Востоке

Власти Объединенных Арабских Эмиратов обвинили Иран в эскалации напряженности в Персидском заливе. МИД страны сообщил, что Исламская Республика атаковала нефтяной танкер ADNOC в Ормузском проливе, а также несколько объектов непосредственно на территории Эмиратов — в частности, нефтеперерабатывающий завод в Фуджейре.

Иран отрицает причастность к атакам. Высокопоставленный военный источник в эфире гостелерадиокомпании IRIB обвинил в эскалации американских военных: по его словам, удары по целям в ОАЭ — авантюризм США, которые пытаются расчистить коридор для судов в Ормузском проливе.

При этом Штаты, согласно заявлениям Исламской Республики, атаковали два иранских грузовых судна. В результате их ударов погибли по меньшей мере пять человек.

Израиль на фоне очередной эскалации напряженности в регионе решил вновь открыть для граждан общественные бомбоубежища.

Что задумали США в Персидском заливе

3 мая президент США Дональд Трамп объявил о начале операции «Свобода», цель которой — сопровождение грузовых судов, блокированных Ираном в Ормузском проливе. В Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке сообщали, что к кампании планируется привлечь 15 тысяч военнослужащих, 100 авиационных средств наземного и морского базирования, эсминцы, топливозаправщики и беспилотные платформы.

Axios со ссылкой на источники в окружении Трампа предположило, что попытка США разблокировать Ормуз может стать поводом для возобновления боевых действий в регионе. Инсайдер утверждает: главе Белого дома «надоело», что стороны конфликта не могут прийти к соглашению, а американо-израильская операция против Ирана до сих пор не принесла никаких ощутимых результатов.

Редактор фактчекингового агентства «Сенсаций.Нет» Александр Фролов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что США не ожидали настолько жесткого сопротивления со стороны Исламской Республики.

«Иран 40 лет готовился к этому сценарию и копил военную мощь. Не ту ядерную, о которой говорит Трамп, а другую — которую в Вашингтоне попросту не ожидали. Политика изоляции отдельных стран приводит к непредсказуемым результатам. Здесь можно не только на Иран, а, например, на Северную Корею посмотреть, которую всей ООН изолировали, а она взяла и разработала ядерное оружие», — пояснил эксперт.

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков в свою очередь считает: масштабной эскалации в ближайшее время ждать не стоит. По мнению собеседника NEWS.ru, все может ограничиться громкими заявлениями Трампа, а последние атаки на Ближнем Востоке действительно похожи на провокацию.

«Президенту США нужен повод, чтобы появилась возможность обратиться в конгресс и получить разрешение на продолжение войны. Но одного атакованного танкера для этого будет недостаточно. Нужно что-то более весомое», — считает он.

Как будет развиваться конфликт США с Ираном

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, у США, если они все же решатся на эскалацию, имеются несколько сценариев развития конфликта. Однако все они негативные и трудно реализуемые на практике.

Сивков отмечает, что Штаты могли бы возобновить бомбардировки Ирана, однако для этого у Вашингтона может не хватить ресурсов.

«Пока у США нет боеприпасов и других необходимых для продолжения войны средств. Первоочередная задача для Вашингтона — эти ресурсы пополнить, но на этот процесс может уйти несколько лет. Израиль, который мог бы инициировать военные действия, также понес большие потери. И ему тоже нужно пополнять свой боекомплект. Трамп, конечно, может пойти на авантюру и израсходовать на Иран то, что у него осталось, но такой сценарий маловероятен», — подчеркнул доктор военных наук.

Еще один вариант — начать полномасштабное наземное вторжение в Иран, но и здесь Штаты столкнутся с огромными трудностями, уверен Сивков.

«Чтобы начать наземную операцию, нужно прикрытие с воздуха, то есть создание мощной авиационной группировки, а ее у США нет. Те самолеты, которые есть сейчас в регионе, не смогут выполнить такие задачи. Что касается живой силы, то, по оценкам Пентагона, для вторжения потребуется около 1,6 млн солдат — и это минимум, поскольку Иран может выставить 2,5–3 млн человек. Но важна даже не эта численность. Куда важнее, что людей нужно где-то размещать, как-то снабжать. Могут ли Штаты сейчас развернуть в этом регионе такую логистику? Сомневаюсь», — указал Сивков.

Третий сценарий, который может серьезно рассматривать Трамп, — удары ядерным оружием, полагает Сивков. Однако для таких атак потребовались бы существенные основания — их у Штатов пока нет.

«Выхода для Трампа я просто не вижу. Кроме как продолжать лопатой хлебать те глупости, которые он инициировал этим конфликтом», — резюмировал доктор военных наук.

Фролов согласен с этой точкой зрения. По его словам, даже с учетом непредсказуемости Трампа, на ядерную бомбардировку он не пойдет.

«Ядерный удар возможен в случае прямой угрозы Штатам и их гражданам. Такой угрозы никто сейчас не видит. Судя по тому, что Трамп продолжает делать громкие, но противоречивые выступления, он все же склоняется к сценарию диалога и постепенного ухода от этой войны. Но могут ли в Вашингтоне внезапно что-нибудь придумать для реализации ядерного сценария? Пробирка Колина Пауэлла до сих пор является мемом, хотя прошло уже больше 20 лет. И это пример того, как можно придумать инфоповод для объявления войны», — подытожил эксперт.

