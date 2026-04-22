22 апреля 2026 в 16:06

Ракеты кончились: почему Трамп продлил перемирие с Ираном

Дональд Трамп продлил срок действия режима о прекращении огня с Ираном, несмотря на то, что Исламская Республика отказалась от переговоров с США. По информации CNN, причиной этого решения стала угроза снарядного голода. Однако эксперты считают, что нехватка боеприпасов пока не столь критична, а мотивы миролюбия Трампа лежат в политической плоскости. Почему конфликт Вашингтона и Тегерана зашел в тупик, как глава Белого дома пытается из него выбраться, каковы дальнейшие перспективы противостояния — в материале NEWS.ru.

Почему Трамп продлил перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп, несмотря на предыдущие заявления об отказе от режима прекращения огня с Ираном и обвинения в адрес Тегерана в срыве договоренностей, продлил перемирие с Исламской Республикой в одностороннем порядке. По официальным данным, это было сделано по просьбе руководства Пакистана.

«Я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду, оставаться готовыми и способными к действиям, а также продлить перемирие до тех пор, пока не будет представлено предложение Ирана и не завершатся переговоры», — заявил глава Белого дома.

Иран официально заявил, что не будет участвовать в диалоге с Вашингтоном, поскольку не видит условий для возобновления консультаций, а США препятствуют достижению приемлемого соглашения.

По информации CNN, изменение позиции главы Белого дома связано с угрозой «снарядного голода» не только для группировки американских войск в Заливе, но и для всей системы обороны страны.

Телеканал сообщил, что США использовали около 45% ракет точного поражения, до 50% перехватчиков системы THAAD и почти половину снарядов ПВО Patriot. Запасы крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных систем сократились на 20–30%. На восполнение этих затрат потребуется до пяти лет.

Сколько ракет осталось у американских военных

К информации о том, что военные США испытывают дефицит ракет, стоит относиться с большой осторожностью, сообщил в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

«CNN — это ресурс демократов, которые будут раздувать любую проблему Трампа до астрономических величин, не стесняясь врать в цифрах. Реальные цифры о вооружениях США — секретная информация, которую просто так не проверишь. К тому же американская оборонка, которая традиционно выступает за Трампа и республиканцев, скажет президенту спасибо за такие расходы боеприпасов и нарастит производство по новым госзаказам. Это произойдет намного быстрее, чем за пять лет. Год-полтора максимум, и никакого призрака снарядного голода в США не будет по определению», — сказал эксперт.

Политолог-американист Малек Дудаков придерживается противоположной точки зрения. По его мнению, перед США остро стоит проблема нехватки вооружений. Прогноз CNN о восполнении этих запасов за пять лет выглядит очень оптимистично, считает эксперт.

«Штатам может понадобиться до восьми-девяти или 12 лет для восполнения боеприпасов. Это серьезно влияет на настрой „ястребов“ в Вашингтоне и в администрации Трампа. Под конец сорокадневной войны с Ираном США начали переходить с ракет на авиабомбы. Это рискованно, поскольку для того, чтобы бить авиабомбами по объектам в Иране, нужно залетать в воздушное пространство этой страны. Значит, возрастает угроза потери самолетов», — отметил в беседе с NEWS.ru эксперт.

Почему США и Иран не могут прийти к мирному соглашению

Настоящие проблемы мирного урегулирования конфликта между США и Ираном лежат не в военной, а в дипломатической и внутриполитической плоскости, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

«Этот конфликт очень непопулярен внутри США. С каждым днем он становится все менее популярным. Цены на углеводороды растут по всему миру, Штаты — не исключение. Трамп обещал сделать Америку снова великой, но пока рядовые американцы видят в экономике прямо противоположное. Чем дальше будет продолжаться этот конфликт, тем хуже будет ситуация для республиканцев в преддверии выборов в Конгресс», — отметил Громский.

По словам Дудакова, результаты последних опросов общественного мнения в США показывают, что рейтинги Трампа упали до 33%. Порядка 70% американцев не одобряют его политику в отношении Ирана.

Политолог Виктор Сухотин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Трамп своими заявлениями пытается выбить руководство Ирана из психологического равновесия.

«Все эти противоречивые фразы главы Белого дома — то про войну до тотального уничтожения иранской цивилизации, то про продолжение прекращения огня и мирных переговоров — попытки постоянно нервировать власти Ирана и выбивать у них почву из-под ног. Трамп добивается того, чтобы руководство этой страны потеряло уверенность в своих силах и получить максимально выгодные условия для Вашингтона», — заявил эксперт.

Дудаков также полагает, что американский лидер пытается манипулировать как общественным мнением, так и правящей верхушкой Ирана.

«Он собирался отправить переговорную делегацию, хотя и с меньшим по уровню представительством, чтобы заставить иранцев пойти на диалог. Но мы видим, что эта манипуляция не сработала. Сейчас Трамп теоретически способен возобновить боевые действия, но в условиях истощения военных запасов и непопулярности войны с Ираном в американском обществе это для него крайне рискованно», — сказал политолог.

По мнению Сухотина, США наносят серьезный ущерб своей репутации, затягивая конфликт.

«Штаты, споткнувшись об Иран и продолжая на него наседать, с каждым днем теряют геополитический вес и демонстрируют неспособность сделать что-то с региональным государством. Со страной, которая десятилетиями находилась под тотальными санкциями. Переходить к более решительным действиям вроде наземной операции они тоже не могут, потому что это будет второй Вьетнам. Так что я вижу только растягивание этого противостояния во времени в том формате, который мы наблюдаем сейчас: то мир, то война, то ни мира, ни войны», — подытожил эксперт.

Александр Чаусов
А. Чаусов
