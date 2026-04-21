Трамп закрыл вопрос о продлении перемирия с Ираном

Трамп закрыл вопрос о продлении перемирия с Ираном Трамп заявил о нежелании продлевать перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что не намерен продлевать режим перемирия с Ираном. Американский лидер ответил категорическим отказом на соответствующий вопрос.

Нет, я не хочу этого делать, — высказался президент США.

Ранее Трамп заявил, что Иран неоднократно срывал договоренности о перемирии. Американский лидер не вдавался в подробности и не предоставил никаких подтверждений своим обвинениям.

Ранее аналитики пришли к выводу, что противоречивые публичные высказывания президента США подрывают переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном. Иранская сторона испытывает глубокое недоверие к Белому дому, а заявления Трампа лишь усилили неопределенность вокруг диалога.

До этого республиканец заявил, что пытался объяснить папе римскому Льву XIV необходимость операции против Ирана. По словам политика, в случае создания Исламской Республикой ядерного оружия погибнут «миллионы людей», включая католиков.

Журналист Такер Карлсон утверждал: война на Ближнем Востоке показала, что президент США слепо следует указаниям Израиля. Он считает, что неспособность Соединенных Штатов гарантировать прекращение огня в Ливане свидетельствует о сильной зависимости Трампа от премьер‑министра Израиля Биньямина Нетаньяху.