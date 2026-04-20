20 апреля 2026 в 20:26

Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране

Трамп заявил папе римскому об угрозе для католиков из-за ядерного оружия у Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Molly Riley/White House/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что пытался объяснить папе римскому Льву XIV необходимость операции против Ирана. По словам главы Белого дома, в случае создания Исламской Республикой ядерного оружия погибнут «миллионы людей», включая католиков, передает New York Post.

Это одна из важнейших войн. Я сказал папе, что нельзя позволить им обладать ядерным оружием, потому что они его применят, и погибнут миллионы людей, включая итальянцев и католиков по всему миру, — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что, если прекращение огня в Иране закончится, «начнет взрываться множество бомб». Он также пригрозил планами разрушить все объекты энергетики и мосты в республике в случае отказа от «очень справедливой и разумной» сделки с Вашингтоном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем назвал крайне хрупкой и непредсказуемой обстановку в районе Ормузского пролива. Несмотря на высокую напряженность, в Москве сохраняют надежду на продолжение переговорного процесса. Представитель Кремля также добавил, что, если стороны вновь перейдут к военному сценарию на Ближнем Востоке, негативные последствия для глобальной экономики и региональной стабильности окажутся еще серьезнее.

США
Иран
папа римский
Дональд Трамп
ядерное оружие
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

