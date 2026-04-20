20 апреля 2026 в 12:50

В Кремле двумя словами оценили ситуацию в Ормузском проливе

Песков: Россия видит хрупкость и непредсказуемость ситуации в Ормузском проливе

Дмитрий Песков
Россия фиксирует, что обстановка в районе Ормузского пролива остается крайне хрупкой и непредсказуемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Несмотря на высокую напряженность, в Москве сохраняют надежду на продолжение переговорного процесса. Его ответ журналистам на вопрос о текущей ситуации в регионе опубликован пресс-службой Кремля в МАХ.

Мы по-прежнему видим, что ситуация [в Ормузском проливе] очень хрупкая, что ситуация непредсказуемая, — сказал Песков.

Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотниками по американским военным кораблям. Атака стала ответом на захват судна, принадлежащего Исламской Республике и следовавшего из КНР в Оманский залив. В Тегеране отметили, что армия будет впредь жестко реагировать на «пиратство» и любые агрессивные выпады с американской стороны.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил о возможном полном уничтожении энергетической инфраструктуры и мостов на территории Ирана. Он подчеркнул, что подобные меры могут быть реализованы в случае отказа Тегерана от соглашения с Вашингтоном.

