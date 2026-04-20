Иран жестко ответил США за «пиратские» принципы Tasnim: ВС Ирана ударили по американским кораблям в ответ на захват своего судна

Вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по американским военным кораблям. Акция стала ответом на захват судна, принадлежащего Исламской Республике, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС.

По данным иранской стороны, захваченное американскими военными судно следовало из КНР в Оманский залив. США в нарушение режима прекращения огня обстреляли его и вывели из строя навигационную систему.

В ответ на эти действия Тегеран применил беспилотники для атаки на американские корабли. Представитель центрального штаба иранских ВС подчеркнул, что республика намерена и впредь жестко реагировать на «пиратство» и любые агрессивные выпады со стороны Вашингтона.

Инцидент грозит новой эскалацией в регионе, где и без того сохраняется крайне напряженная обстановка. Пентагон пока официально не комментировал заявления иранской стороны.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью разрушат все объекты энергетики и мосты на территории Ирана. Он отметил, что это произойдет в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Следующая встреча представителей двух стран может состояться 20 апреля.