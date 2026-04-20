20 апреля 2026 в 01:55

Иран жестко ответил США за «пиратские» принципы

Tasnim: ВС Ирана ударили по американским кораблям в ответ на захват своего судна

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по американским военным кораблям. Акция стала ответом на захват судна, принадлежащего Исламской Республике, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС.

По данным иранской стороны, захваченное американскими военными судно следовало из КНР в Оманский залив. США в нарушение режима прекращения огня обстреляли его и вывели из строя навигационную систему.

В ответ на эти действия Тегеран применил беспилотники для атаки на американские корабли. Представитель центрального штаба иранских ВС подчеркнул, что республика намерена и впредь жестко реагировать на «пиратство» и любые агрессивные выпады со стороны Вашингтона.

Инцидент грозит новой эскалацией в регионе, где и без того сохраняется крайне напряженная обстановка. Пентагон пока официально не комментировал заявления иранской стороны.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью разрушат все объекты энергетики и мосты на территории Ирана. Он отметил, что это произойдет в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Следующая встреча представителей двух стран может состояться 20 апреля.

В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

