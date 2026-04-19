Трамп дал Ирану одно обещание в случае отказа от сделки Трамп заявил, что США уничтожат электростанции в Иране в случае отказа от сделки

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты полностью разрушат все объекты энергетики и мосты на территории Ирана. Он отметил, что это произойдет в случае отказа от сделки с Вашингтоном.

Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что его примут, потому что если нет, то США намерены уничтожить каждую электростанцию и каждый мост в Иране, — написал Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что американская делегация направляется в Исламабад и прибудет туда вечером 20 апреля для переговоров. Кроме того, он обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня. Трамп также назвал странными заявления Тегерана о закрытии Ормузского пролива, поскольку, по его словам, американская блокада уже сделала это.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан между тем заявил, что у американского лидера нет никаких оснований лишать Исламскую Республику ее ядерных прав. По словам иранского лидера, Тегеран обязан на деле продемонстрировать, что «не развязывает войны, а лишь обороняется».