19 апреля 2026 в 15:23

Трамп направил делегацию в Исламабад для переговоров с Ираном

Американская делегация направляется в Исламабад и прибудет туда вечером 20 апреля для переговоров, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он также обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня и открытии огня в Ормузском проливе.

Мои представители направляются в Исламабад, Пакистан, — они будут там завтра вечером для переговоров, — написал американский лидер.

Трамп также прокомментировал заявления Ирана о закрытии пролива. Он сказал, что в Тегеране, сами того не зная, помогают Вашингтону и именно они теряют от закрытого прохода $500 млн (38,1 млрд рублей) в день, тогда как США не теряют ничего.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что предлагает Ирану «очень справедливую и разумную сделку». Он выразил надежду, что Тегеран ее примет. В противном случае, по его словам, США уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в республике.

Пришло время положить конец иранской машине убийств, — резюмировал президент.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у американского лидера нет никаких оснований лишать Исламскую Республику ее ядерных прав. По словам иранского лидера, Тегеран обязан на деле демонстрировать, что «не развязывает войны, а лишь обороняется».

США
Иран
Исламабад
Дональд Трамп
переговоры
