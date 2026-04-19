«Кто он такой?»: в Иране накинулись на Трампа из-за ядерного диктата

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не имеет оснований лишать Иран ядерных прав, заявил глава Исламской Республики Масуд Пезешкиан. По его словам, Тегеран должен своими действиями показывать, что «не разжигает войну, а защищается», передает ISNA.
Трамп говорит, что Иран не должен использовать свои ядерные права, но не отвечает, в чем его вина. Кто он такой, чтобы лишать народ его законных прав? — сказал Пезешкиан.
Ранее политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что США не достигли никаких целей во время военной операции в Иране. По его словам, изначально Вашингтон заявлял о намерении помешать появлению ядерного оружия у Тегерана, однако позже эти формулировки были изменены.
До этого сообщалось, что Иран на переговорах с США в Исламабаде выступил с предложением приостановить обогащение урана на срок до пяти лет. При этом американцы в ходе встречи в Пакистане предложили Тегерану 20-летний мораторий на этот технологический процесс.